¿Es un objeto desconocido? La verdad del cometa I3-Atlas

En estas semanas se está divulgando información errónea sobre el cometa 3I-Atlas, el objeto interestelar descubierto a comienzo de julio pasado y que se trata de un cometa, excepcionalmente interesante pero de origen totalmente natural. Algunos tienen la sospecha de que se trata de una nave extraterrestre, pero la realidad es otra: Julia de León, astrónoma, del Instituto de Astrofísica nos cuenta toda la verdad sobre este astro fascinante, pero normal.