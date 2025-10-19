ondacero.es
Edad mentira

18:52 MIN

https://es.wikipedia.org/wiki/3I/ATLAS
  • 18:52 MIN

¿Es un objeto desconocido? La verdad del cometa I3-Atlas

LA EDAD DE LA MENTIRA

compartir
¿Es un objeto desconocido? La verdad del cometa I3-Atlas

En estas semanas se está divulgando información errónea sobre el cometa 3I-Atlas, el objeto interestelar descubierto a comienzo de julio pasado y que se trata de un cometa, excepcionalmente interesante pero de origen totalmente natural. Algunos tienen la sospecha de que se trata de una nave extraterrestre, pero la realidad es otra: Julia de León, astrónoma, del Instituto de Astrofísica nos cuenta toda la verdad sobre este astro fascinante, pero normal.

Temas

  • Cometa
  • misterio
  • ciencia
  • extraterreste

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer