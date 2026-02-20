ondacero.es
Más de uno

20/02/2026

La Cultureta 12x23: El nacimiento del Impresionismo (y la muerte de Robert Duvall)

'Redes de pesca en Pourville', cuadro de Monet
  • 32:02 MIN

La Cultureta 12x23: El nacimiento del Impresionismo (y la muerte de Robert Duvall)

En Más de uno

compartir
La Cultureta 12x23: El nacimiento del Impresionismo (y la muerte de Robert Duvall)

Despedimos al actor de 'El Padrino', 'Apocalypse Now', 'Network' o 'Matar a un ruiseñor', Robert Duvall, debatiendo sobre su posible (y oportuna) ausencia de carisma o belleza en comparación con las rutilantes estrellas que siempre lo rodearon. Lo hacemos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, hemos leído 'París en ruinas', una fascinante inmersión en la Francia artística y convulsa (Guerra Francoprusiana, Comuna de París) que, en torno a 1870, dio a luz el estilo pictórico de Monet, Degas, Cezanne o Pissarro: el Impresionismo.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer