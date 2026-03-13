13/03/2026 Robin Food prepara filetes rusos en salsa española

35:26 MIN Robin Food prepara filetes rusos en salsa española Las recetas de Robin Food









Junto a Carlos Alsina, el cocinero y divulgador Robin Food reflexiona sobre cómo ha cambiado el trabajo en las cocinas tras la polémica dimisión del chef René Redzepi, fundador del restaurante Noma.

La sección también descubre el sorprendente trabajo de Enrique Blanco, un operario que clasifica miles de botellines al día en un polígono industrial de Mérida, y culmina con una receta casera: filetes rusos en salsa española, uno de esos platos sencillos que demuestran que la buena cocina empieza con buenos ingredientes.