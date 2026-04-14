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14/04/2026

David de Jorge
  • 25:28 MIN

El lagarto ibérico de Setenil de las Bodegas

Comer por España

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El lagarto ibérico de Setenil de las Bodegas

Carlos Alsina ha recibido en el estudio a David de Jorge tras más de 400 días sin pisar el locutorio, en un arranque cargado de humor en el que incluso ha bromeado con "revisar su salario" por sus escasas visitas. Como "castigo", el cocinero ha sido el encargado de hacer girar la ruleta que decide el destino gastronómico del programa, que ha terminado señalando a Setenil de las Bodegas, en Cádiz: un pueblo único por sus casas incrustadas en la roca y por una cocina marcada por el cerdo, el aceite de oliva y platos como la “masita”. Allí, los oyentes descubrirán desde recetas tradicionales como la sopa cortijera o el lagarto ibérico hasta dulces emblemáticos como el cortadillo de la pastelería Durán, en un viaje que mezcla historia, paisaje y gastronomía.

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