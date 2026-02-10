10/02/2026

25:27 MIN Comer por España: Salardú Con Robin Food









En esta nueva entrega de 'Comer por España', Más de uno viaja hasta Salardú, en el Valle de Arán. La elección del destino llega gracias al mensaje de un oyente muy especial: Kian, un niño que invita al equipo a descubrir este enclave pirenaico, su entorno natural y su potente tradición gastronómica. Durante el programa, dos vecinos de la localidad, Adela y Carlos nos desvelan cómo es la vida en este pueblo de montaña, sus costumbres, su identidad cultural y los platos más representativos de la zona, con especial protagonismo de la Olla Aranesa y los productos locales que definen la cocina del Naut Aran.