Comer por España: La Alberca

Este martes el equipo de Más de uno dirigido por Robin Food ha viajado hasta este pequeño pueblo situado en Salamanca. El mes que viene celebran su celebérrima fiesta: San Antón, el 17 de enero. Desde hace más de 500 años, el cerdo elegido recorre las calles del municipio como un vecino más, representando valores como la solidaridad y el apego a las raíces culturales (desde el mes de junio, el animal pasea cada mañana por las calles del pueblo). Antaño, el cerdo se rifaba para ayudar a las familias más necesitadas, asegurándoles alimento durante buena parte del año. Hoy, los fondos recaudados se destinan a organizaciones benéficas, manteniendo intacto ese espíritu solidario.