El reto matemático: La solución de elevar el número 0 a la potencia 0

Santi García Cremades trae una noticia a su sección y es que los matemáticos han llegado a un acuerdo sobre un intenso debate que les mantenía divididos, cuál es el resultado de elevar el número 0 a la potencia 0. Existían tres escuelas, la primera que defendía que el resultado era 0, una segunda, que pensaba que era 1 y una tercera, más gallega, que afirmaba que depende.

Además, ha planteado un nuevo reto matemático, ahora con premio su nuevo libro: 'Enigmas matemáticos para resolver mientras haces caca'

Se lo llevará quien solucione este problema: ¿Cómo puede ser que si a 19 le quitas 1… te de 20?

Respuestas: WhatsApp: 609 831 034 Correo electrónico: masdeuno@ondacero.es

