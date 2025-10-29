19:19 MIN
En honor a su ilustre invitado, Vicente Blasco Ibáñez, el reparto de Radioficción ha interpretado una versión propia de algunos de los relatos más conocidos del escritor valenciano.
Reparto
- Blasco Ibáñez: Rafa Albert
- Narrador: Albert Picó
- Juanillo: Borja Fernández Sedano
- Pescador padre (tío Chispas): Paco Gisbert
- Pescador hijo (Antonio): Pablo Díez
- Viajera del tren: Begoña Gómez de la Fuente
Guion: Adaptación de 'Hombre al agua', 'El parásito del tren' y 'En el mar' por Pablo Díez.