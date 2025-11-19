19:35 MIN
Radioficción - Episodio 12: Tolkien escribió una historia de amor
La compañía del Teatro Luis del Olmo ha querido hacer un homenaje a Tolkien interpretando su obra más querida que, contra todo lo que todo el mundo puede pensar, no es un relato de fantasía.
Reparto
JRR Tolkien: Miguel Ángel Jenner (OCR Barcelona)
Turista: Pablo Díez
Guía: Borja F. Sedano
Beren/Ronald: Ivan Rodríguez
Luthien/Edith: Celia Sánchez
Thingol/Padre Francris: Pablo Martínez Gugel
Señora Faulkener: Begoña Gómez de la Fuente