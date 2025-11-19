Radioficción - Episodio 12: Tolkien escribió una historia de amor

19:35 MIN

La compañía del Teatro Luis del Olmo ha querido hacer un homenaje a Tolkien interpretando su obra más querida que, contra todo lo que todo el mundo puede pensar, no es un relato de fantasía.

Reparto

JRR Tolkien: Miguel Ángel Jenner (OCR Barcelona)

Turista: Pablo Díez

Guía: Borja F. Sedano

Beren/Ronald: Ivan Rodríguez

Luthien/Edith: Celia Sánchez

Thingol/Padre Francris: Pablo Martínez Gugel

Señora Faulkener: Begoña Gómez de la Fuente