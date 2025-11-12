ondacero.es
Más de uno

24:19 MIN

Radioficción - Más de uno
  • 24:19 MIN

Radioficción - Episodio 11: En las montañas de la locura

Es mentira pero está pasando

Radioficción - Episodio 11: En las montañas de la locura

La compañía del Teatro Luis del Olmo ha decidido adoptar un método innovador para decidir las obras a interpretar, ha invitado a traer a cada miembro del público una novela y de entre todas, dos serán las elegidas para ser representadas. La primera de ellas ha sido un relato de terror con inquietantes criaturas.

Entrada

Carlos Alsina

Begoña Gómez de la Fuente

Niña: Laura Hernando

Vejete: Borja F. Sedano

Reparto

Agente: Gustavo Ausín

Enfermera: Patricia Gijón

Danforth: Fernando de Luis

Willa Dyer: Laura Hernando

Doctor Lake: Fran Pomares

Danforth Joven: Borja F. Sedano

Enfermeros: Pablo Díez y Andrés Moraleda

Guion: Adaptación de Pablo Díez basada en 'En las montañas de la locura' de H.P. Lovecraft

