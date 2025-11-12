Radioficción - Episodio 11: En las montañas de la locura

24:19 MIN
La compañía del Teatro Luis del Olmo ha decidido adoptar un método innovador para decidir las obras a interpretar, ha invitado a traer a cada miembro del público una novela y de entre todas, dos serán las elegidas para ser representadas. La primera de ellas ha sido un relato de terror con inquietantes criaturas.
Entrada
Carlos Alsina
Begoña Gómez de la Fuente
Niña: Laura Hernando
Vejete: Borja F. Sedano
Reparto
Agente: Gustavo Ausín
Enfermera: Patricia Gijón
Danforth: Fernando de Luis
Willa Dyer: Laura Hernando
Doctor Lake: Fran Pomares
Danforth Joven: Borja F. Sedano
Enfermeros: Pablo Díez y Andrés Moraleda
Guion: Adaptación de Pablo Díez basada en 'En las montañas de la locura' de H.P. Lovecraft