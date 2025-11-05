23:50 MIN

Radioficción - Episodio 10: Crimen en la ermita de San Roderick









Sergio del Molino ha acudido en persona al Teatro Luis del Olmo, donde nuestros guionistas han decidido someterle a un reto: resolver un robo con asesinato incluido en la víspera de una boda.

Entrada

Carlos Alsina

Begoña Gómez de la Fuente

Alfredo Pascís: Rafael Naranjo Jr.

Rafael Naranjo Jr. Sergio del Molino

Reparto

Detective: Pablo Díez

Pablo Díez Hermana: Lucy Pepa Castro

Lucy Pepa Castro Richard Rafael: Naranjo Jr

Naranjo Jr Mollie Gloria: Tarridas

Tarridas Terry: Borja F. Sedano

Guion original de Pablo Díez.