23:50 MIN
Radioficción - Episodio 10: Crimen en la ermita de San Roderick
Sergio del Molino ha acudido en persona al Teatro Luis del Olmo, donde nuestros guionistas han decidido someterle a un reto: resolver un robo con asesinato incluido en la víspera de una boda.
Entrada
- Carlos Alsina
- Begoña Gómez de la Fuente
- Alfredo Pascís: Rafael Naranjo Jr.
- Sergio del Molino
Reparto
- Detective: Pablo Díez
- Hermana: Lucy Pepa Castro
- Richard Rafael: Naranjo Jr
- Mollie Gloria: Tarridas
- Terry: Borja F. Sedano
Guion original de Pablo Díez.