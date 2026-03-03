03/03/2026 Qué sabemos de las terapias asistidas con psicodélicos

26:25 MIN Qué sabemos de las terapias asistidas con psicodélicos









Del mejor día de la vida de Pau Casals a un debate que hoy divide a la psiquiatría: el programa se adentra en el resurgir de las terapias con psicodélicos, analizadas incluso en el Congreso de los Diputados.

Con el psicofarmacólogo Antón Gómez, el psiquiatra Óscar Soto y el testimonio de María —paciente con depresión resistente tratada con 5-MeO-DMT— exploramos qué dice la ciencia sobre sustancias popularizadas por Michael Pollan en 'Cómo cambiar tu mente y si estamos', o no, ante un cambio de paradigma en salud mental.