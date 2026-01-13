13/01/2026 Qué sabemos de los mapas

31:00 MIN Qué sabemos de los mapas Más de uno compartir Qué sabemos de los mapas Código copiado









Con la creciente tensión geopolítica debido a los ánimos imperialistas de Donald Trump los mapas han vuelto a estar de moda. Aprovechando esa excusa en Más de uno hemos querido descubrir cómo es el mundo detrás de estos trozos de papel que describen el mundo. Hemos contado con la ayuda de Juan Pimentel, investigador científico en el Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC y Marcos Fco. Pavo López Jefe de Área Coordinación Técnica Instituto Geográfico Nacional.