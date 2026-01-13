ondacero.es
Más de uno

13/01/2026

Qué sabemos de los mapas

Mapa en el Instituto Geográfico Nacional
  • 31:00 MIN

Qué sabemos de los mapas

Más de uno

compartir
Qué sabemos de los mapas

Con la creciente tensión geopolítica debido a los ánimos imperialistas de Donald Trump los mapas han vuelto a estar de moda. Aprovechando esa excusa en Más de uno hemos querido descubrir cómo es el mundo detrás de estos trozos de papel que describen el mundo. Hemos contado con la ayuda de Juan Pimentel, investigador científico en el Departamento de Historia de la Ciencia del CSIC y Marcos Fco. Pavo López Jefe de Área Coordinación Técnica Instituto Geográfico Nacional.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer