24/02/2026

Qué sabemos del café

Café
  • 28:08 MIN

Qué sabemos del café

Más de uno

Qué sabemos del café

Del humo del incienso en Etiopía al café que apuramos antes de entrar a trabajar. El programa recorre hoy la historia, la técnica y el ritual que hay detrás de cada taza.

Partimos de la ceremonia etíope del bunna —que rescata la periodista Eira Scheper en su libro— y aterrizamos en el auge del café de especialidad, el que debe superar los 80 puntos en la escala de la Specialty Coffee Association.

Para entender qué hay detrás del grano y del tueste, hablamos con Aurelio Salinero, maestro tostador de Cafés Puerto Rico, y con José María Pellejero, barista formador de la SCA y fundador de Cafés Santo Amaro. Con ellos analizamos las diferencias entre arábica y robusta, el debate sobre el torrefacto, los parámetros técnicos del espresso perfecto y qué hay de cierto en los beneficios del café para la salud.

