ondacero.es
Más de uno

20/01/2026

Ballena jorabada usando sus barbas para alimentarse
  • 29:16 MIN

Qué sabemos de los balleneros

Más de uno

compartir
Qué sabemos de los balleneros

La última persona en cazar una ballena en aguas españolas fue un arponero gallego llamado Miguel López. Se produjo el 21 de octubre de 1985, apenas dos meses antes de que entrase en vigor la moratoria mundial que prohibía la caza comercial de ballenas. En Más de uno hemos podido hablar con Lidia, una de las trabajadoras de la ballenera de Caneliñas situada en Cee ( A Coruña), la factoría donde fue a parar ese animal.

Para conocer más en profundidad qué peso tuvo en España, y en el País Vasco en particular, esta actividad hemos hablado con Alex Aguilar, Biólogo Animal, experto en Cetáceos y autor "La huella ballenera en el norte de la península ibérica" y también con Michael Barkham Huxley, historiador canadiense experto en balleneras vascas.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer