20/01/2026

29:16 MIN Qué sabemos de los balleneros









La última persona en cazar una ballena en aguas españolas fue un arponero gallego llamado Miguel López. Se produjo el 21 de octubre de 1985, apenas dos meses antes de que entrase en vigor la moratoria mundial que prohibía la caza comercial de ballenas. En Más de uno hemos podido hablar con Lidia, una de las trabajadoras de la ballenera de Caneliñas situada en Cee ( A Coruña), la factoría donde fue a parar ese animal.

Para conocer más en profundidad qué peso tuvo en España, y en el País Vasco en particular, esta actividad hemos hablado con Alex Aguilar, Biólogo Animal, experto en Cetáceos y autor "La huella ballenera en el norte de la península ibérica" y también con Michael Barkham Huxley, historiador canadiense experto en balleneras vascas.