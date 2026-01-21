21/01/2026 Que la economía crezca no significa que no haya problemas: el aviso de José Carlos Díez

José Carlos Díez analiza en el Faro económico los buenos datos de la economía española, pero también señala que hay problemas y recomienda hacer cambios graduales.

Comenzamos el año y todo anticipa que la economía española continuará creciendo y creando empleo. El Banco de España presentó recientemente sus previsiones para 2026 y destaca el dinamismo del consumo y la inversión interna pero también del turismo y las exportaciones de servicios.

Los salarios crecen más que la inflación y las empresas ven con confianza sus ventas futuras, el crédito fluye, los tipos de interés han bajado y por eso invierten y contratan más trabajadores.

Los datos son contundentes

Los riesgos son altos, la incertidumbre también y conviene ser prudentes pero los datos son contundentes y confirman que el ciclo expansivo de la economía española empieza 2026 con mucho dinamismo.

"Que la economía crezca no significa que no haya problemas". Por eso los economistas recomendamos que en las fases expansivas del ciclo se hagan cambios graduales para ir revirtiendo esos problemas pero con escaso éxito.