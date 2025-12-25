ondacero.es
Más de uno

01H 40 MIN

El Programa de Papá Noel

Imagen de archivo de Papá Noel.
  • 01H 40 MIN

El Programa de Papá Noel

MÁS DE UNO

El Programa de Papá Noel

Antes de emprender su viaje de regreso a Laponia, y tras terminar su reparto de regalos navideños, Papá Noel regresa un año más a los micrófonos de Onda Cero. Y lo hace para compartir con todos los oyentes sus canciones de Navidad favoritas y descubrirnos algunas de sus aventuras y anécdotas nunca reveladas. ¿Cómo fue la ocasión en la que Papá Noel se cortó accidentalmente la barba? ¿Es el mismísimo Papa Noel quien participa en los rodajes de películas haciendo de sí mismo? ¿Cómo hacen la radio los elfos del Polo Norte?

