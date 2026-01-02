La España Mágica: Egipto, los Secretos del nuevo Gran Museo Egipcio de El Cairo

11:56 MIN

En esta primera sección del año 2026 en La España Mágica de Más de Uno con Fran Contreras viajamos al país del misterio y los misterios, a Egipto, para descubrir los secretos del nuevo Gran Museo Egipcio, el mayor museo del planeta dedicado a una sola civilización, la más fascinate de la antigüedad, la faraónica. Recorremos sus salas junto con Ateya Yamani, director de la agencia de viajes DunasTravel, y Belén Gil, directora de la agencia de viajes HolaCruceros, desvelando las claves y toda la información necesaria para recorrer el GEM, llamado ya la "Cuarta Pirámide" destino y viaje mágico para este 2026.