Fran Contreras, con J.F. León y Begoña Gómez de la Fuente
La España Mágica: Egipto, los Secretos del nuevo Gran Museo Egipcio de El Cairo

En esta primera sección del año 2026 en La España Mágica de Más de Uno con Fran Contreras viajamos al país del misterio y los misterios, a Egipto, para descubrir los secretos del nuevo Gran Museo Egipcio, el mayor museo del planeta dedicado a una sola civilización, la más fascinate de la antigüedad, la faraónica. Recorremos sus salas junto con Ateya Yamani, director de la agencia de viajes DunasTravel, y Belén Gil, directora de la agencia de viajes HolaCruceros, desvelando las claves y toda la información necesaria para recorrer el GEM, llamado ya la "Cuarta Pirámide" destino y viaje mágico para este 2026.

