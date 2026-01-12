ondacero.es
Más de uno

08:03 MIN

La afición del Albacete confía en recuperar al 'queso mecánico' para vencer al Real Madrid

Sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey este miércoles en Las Rozas (Madrid).
  • 08:03 MIN

La afición del Albacete confía en recuperar al 'queso mecánico' para vencer al Real Madrid

La curiosidad local

compartir
La afición del Albacete confía en recuperar al 'queso mecánico' para vencer al Real Madrid

Para finalizar el programa de Más de uno de este lunes hemos conectado con la emisora de Albacete para hablar con Paloma Gallego, la presentadora de Más de uno Albacete. La ciudad manchega se encuentra revolucionada debido a que este miércoles juega el Real Madrid contra el Albacete. Uno de los que más lo vive es Epifiano, el socio número 1 del Albacete que tiene 93 años, que espera que se dé el milagro.

Te puede gustar

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer