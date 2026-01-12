08:03 MIN La afición del Albacete confía en recuperar al 'queso mecánico' para vencer al Real Madrid

08:03 MIN La afición del Albacete confía en recuperar al 'queso mecánico' para vencer al Real Madrid La curiosidad local compartir La afición del Albacete confía en recuperar al 'queso mecánico' para vencer al Real Madrid Código copiado









Para finalizar el programa de Más de uno de este lunes hemos conectado con la emisora de Albacete para hablar con Paloma Gallego, la presentadora de Más de uno Albacete. La ciudad manchega se encuentra revolucionada debido a que este miércoles juega el Real Madrid contra el Albacete. Uno de los que más lo vive es Epifiano, el socio número 1 del Albacete que tiene 93 años, que espera que se dé el milagro.