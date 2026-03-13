13/03/2026 La Cultureta 12x26: Brasil antes y ahora (o 'El agente secreto')

En plena dictadura y carnaval aparece, en Recife, un tiburón muerto. Dentro esconde una sorpresa: una pierna humana. De esta premisa de terror cinéfilo (en el contexto del estreno, además, en el Brasil de 1977, del 'Tiburón' de Spielberg ) parte 'El agente secreto', la baza carioca para los premios Oscar de 2026 y que, además, ha logrado otras importantes nominaciones, sin ir más lejos a Mejor Película. ¿De qué huye su protagonista, Wagner Moura, en plena dictadura? ¿Funciona su mezcla de géneros y sus digresiones? ¿Y tiene posibilidades de llevarse el Oscar a Mejor Película Internacional? Lo analizamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, marcamos nuestra propia línea editorial respecto a los premios de la Academia y fijamos nuestros propios pronósticos y preferencias.