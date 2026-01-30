30/01/2026 La Cultureta 12x21: 'Hamnet' a pesar de 'Hamnet'

33:08 MIN La Cultureta 12x21: 'Hamnet' a pesar de 'Hamnet' En Más de uno compartir La Cultureta 12x21: 'Hamnet' a pesar de 'Hamnet' Código copiado









Hemos ido a ver 'Hamnet', la adaptación de la aclamada novela de Maggie O’Farrell, que se coloca en la intersección entre ficción y realidad para contar la historia familiar de William Shakespeare y la génesis de su aclamada obra 'Hamlet'. ¿Es una buena adaptación? ¿Es sensible o sensiblera? ¿Y logra transmitir los méritos del libro, su concepción del duelo, su sutileza y riqueza expresiva? Lo analizamos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, recomendamos la ópera 'Ariadna y Barbazul', el libro 'El nombre del muro' (Hervé Le Tellier) y la película 'Nouvelle Vague', de Richard Linklater.