23/01/2026 La Cultureta 12x20: Cuando el cine de 1975 cambió Estados Unidos (y al revés)

30:52 MIN La Cultureta 12x20: Cuando el cine de 1975 cambió Estados Unidos (y al revés) En Más de uno









'Tiburón', 'Todos los hombres del presidente', 'El Padrino II', 'La conversación', 'Network', 'Tarde de perros'... El año 1975 no fue un año cualquiera para la taquilla estadounidense. La concentración inusual de películas más o menos rompedoras y revolucionarias iba a ser buen reflejo del convulso momento del país de Hollywood, pero también de una coyuntura muy creativa y atrevida para la industria, con la irrupción definitiva de cineastas como Spielberg, Scorsese o Coppola. ¿Por qué se puso de moda el cine de catástrofes? ¿Cómo influyeron el caso Watergate o la guerra de Vietnam en el pesimismo y la oscuridad de la taquilla? ¿Y qué condiciones comerciales y artísticas confluyeron para la coincidencia, solapada, de algunas de las películas que aún consideramos entre las mejores de toda la historia? Lo debatimos con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, Rosa ya ha visto 'Hamnet', la adaptación de la novela superventas de Maggie O’Farrell.