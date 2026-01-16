ondacero.es
16/01/2026

La Cultureta 12x19: La distopía sonriente de 'Pluribus'

Vince Gilligan, director y creador de Pluribus
  • 32:48 MIN

La Cultureta 12x19: La distopía sonriente de 'Pluribus'

La Cultureta 12x19: La distopía sonriente de 'Pluribus'

No mienten, no matan, no se llevan la contraria. El conflicto ha sido abolido y la felicidad, decretada e impuesta. ¿Quién no querría pertenecer a una sociedad así? ¿Quién no elegiría vivir en un mundo de ese tipo? Este es el dilema filosófico y moral que plantea la serie 'Pluribus', creada por el guionista y director de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'. ¿Por qué es una serie tan desconcertante? ¿Se parece en algo a los anteriores trabajos de Vince Gilligan? ¿Y cómo anticipamos que puede terminar, en sus siguientes temporadas? Debatimos largo y tendido sobre ella con nuestros habituales: Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo.

