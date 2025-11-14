ondacero.es
30:19 MIN

La Cultureta 12x11: 'El Renacimiento oscuro' (Marlowe según Greenblatt)

El actor Edward Alleyn, portada de La trágica historia del doctor Fausto, de Christopher Marlowe (1564-1593), grabado de John Wright, Londres, 1636.
La Cultureta 12x11: 'El Renacimiento oscuro' (Marlowe según Greenblatt)

La Cultureta 12x11: 'El Renacimiento oscuro' (Marlowe según Greenblatt)

Conversamos de surgimiento de una nueva tercera cultureta "chupóptera", que encabeza Sergio del Molino en la fundación March y que ha denominado 'Biblioteca del patio'. Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo analizan también 'El Renacimiento Oscuro', el libro del Premio Pulitzer Stephen Greenblatt sobre Christopher Marlowe, un dramaturgo y poeta inglés del período isabelino. Además, Nacho Vigalondo ha recomendado una serie que, esta vez sí, se puede ver, 'Pluribus' de Vince Gilligan, el creador de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'.

