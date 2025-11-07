ondacero.es
Más de uno

28:53 MIN

Escena de la película 'The Mastermind'.
  • 28:53 MIN

La Cultureta 12x10: Una diminuta, absurda, melancólica película de robos (de arte)

En Más de uno

Con un Picasso, un Gauguin y un Rembrandt bajo el brazo. Así escaparon del Museo Worcester de Massachusetts dos hombres con pasamontañas en el año 1972. Spoiler: no acabó bien. Se inspira en este hurto histórico la directora Kelly Reichardt para rodar 'The Mastermind', ganadora de la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid y mucho más que una película de robos (de arte). La comentamos, como siempre, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, debatimos sobre el concurso de ideas lanzado para preservar (quizá cubrir) el Templo de Debod de Madrid.

