22/01/2026

17:47 MIN 'El Dios incomprendido': Un relato de cómo el clima ha dado forma la historia humana La biblioteca de Aparici









Aparici ha acudido presencialmente a los estudios de Onda Cero para presentarnos uno de los libros 'El Dios incomprendido', una obra que analiza cómo el clima ha influido de manera decisiva en la historia de la humanidad, muchas veces sin que seamos plenamente conscientes de ello. Alberto Aparici ha venido acompañado de sus autores, Francisco Jiménez Espejo y José Soto Chica, un climatólogo y un historiador que unen sus disciplinas para ofrecer una lectura distinta del pasado.

A lo largo de la charla, los autores han explicado cómo los cambios climáticos han condicionado grandes acontecimientos históricos, desde el colapso de la VI Dinastía en Egipto hasta el contexto ambiental que rodeó la conquista árabe de la Península Ibérica. También se han detenido en episodios clave como el año 536 d. C., marcado por una crisis climática que coincidió con el reinado del emperador Justiniano.