56:03 MIN
La Brújula de la Economía: La OPA al Sabadell, la prima de riesgo europea y un cambio económico del Vaticano
- 56:03 MIN
La Brújula de la Economía: La OPA al Sabadell, la prima de riesgo europea y un cambio económico del Vaticano (06/10/2025)
Carlos Rodríguez Braun, Marta García Aller, Beatriz Triguero, Ignacio Rdríguez Burgos y Rafa Latorre repasan la actualidad económica del día.
Carlos Rodríguez Braun, Marta García Aller, Beatriz Triguero, Ignacio Rdríguez Burgos y Rafa Latorre repasan la actualidad económica del día.