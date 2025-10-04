45:26 MIN
Mesa de redacción: Se vende habitación por 80.000€
El negocio inmobiliario exprime todos sus recursos, lo último la compra venta de habitaciones. Ya no se venden pisos, se venden sus habitaciones por separado. Guillem Zaragoza ha visitado el mayor Congreso Europeo Inmobiliario que ofrece ser propietario a cualquier precio. También hablamos con Roger de Gracia y Marina Martínez Vicens de las duchas nocturnas o diurnas y de una aplicación para conectar con a pacientes con asociaciones de enfermedades raras.
Temas
