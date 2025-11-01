ondacero.es
Gabinete

44:18 MIN

El gabinete: Mazón reflexiona tras el funeral y Sánchez sale ileso de la 'Comisión Koldo' en el Senado

Julia Otero se pone al frente este domingo el especial ‘Sorteo de Lotería de Navidad’ en ‘Julia en la onda’
  • 44:18 MIN

El gabinete: Mazón reflexiona tras el funeral y Sánchez sale ileso de la 'Comisión Koldo' en el Senado

JULIA EN LA ONDA

compartir
El gabinete: Mazón reflexiona tras el funeral y Sánchez sale ileso de la 'Comisión Koldo' en el Senado

En el Gabinete con Elisa Beni, Carolina Bescansa y Víctor Guillot reflexionamos sobre las consecuencias del funeral de estado por la victimas de la Dana en Valencia que mostró a Mazón como un marginado. Analizamos la comparecencia en el Senado de Pedro Sánchez y lo que se ha contado del libro del Emérito que sale a la venta en Francia.

Temas

  • El Gabinete

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

OCP - Por fin ROW

Por fin

La Brujula

La brújula

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer