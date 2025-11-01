44:18 MIN El gabinete: Mazón reflexiona tras el funeral y Sánchez sale ileso de la 'Comisión Koldo' en el Senado

En el Gabinete con Elisa Beni, Carolina Bescansa y Víctor Guillot reflexionamos sobre las consecuencias del funeral de estado por la victimas de la Dana en Valencia que mostró a Mazón como un marginado. Analizamos la comparecencia en el Senado de Pedro Sánchez y lo que se ha contado del libro del Emérito que sale a la venta en Francia.