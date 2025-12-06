44:42 MIN El Gabinete: Día de la Constitución con campaña extremeña y lio en la Sanidad madrileña

44:42 MIN El Gabinete: Día de la Constitución con campaña extremeña y lio en la Sanidad madrileña JULIA EN LA ONDA









Con Arantxa Tirado, Julian Casanova y Victor Guillot analizamos la actualidad de la semana en el Día de la Constitución. La salida a la venta en España del libro del Emérito, el inicio de la campaña electoral en Extremadura y los líos en la sanidad madrileñas tras los audios del CEO del Hospital de Torrejón.