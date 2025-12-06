ondacero.es
Julia en la onda

44:42 MIN

El Gabinete: Día de la Constitución con campaña extremeña y lio en la Sanidad madrileña

Julia Otero se pone al frente este domingo el especial ‘Sorteo de Lotería de Navidad’ en ‘Julia en la onda’
  • 44:42 MIN

JULIA EN LA ONDA

Con Arantxa Tirado, Julian Casanova y Victor Guillot analizamos la actualidad de la semana en el Día de la Constitución. La salida a la venta en España del libro del Emérito, el inicio de la campaña electoral en Extremadura y los líos en la sanidad madrileñas tras los audios del CEO del Hospital de Torrejón.

