44:42 MIN
El Gabinete: Día de la Constitución con campaña extremeña y lio en la Sanidad madrileña
- 44:42 MIN
El Gabinete: Día de la Constitución con campaña extremeña y lio en la Sanidad madrileña
Con Arantxa Tirado, Julian Casanova y Victor Guillot analizamos la actualidad de la semana en el Día de la Constitución. La salida a la venta en España del libro del Emérito, el inicio de la campaña electoral en Extremadura y los líos en la sanidad madrileñas tras los audios del CEO del Hospital de Torrejón.
Temas
- El Gabinete