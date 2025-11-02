ondacero.es
Entrevistas julia onda

31:20 MIN

La memoria ha sido muy injusta con 'Las Grecas': "Los derechos de 'Te estoy amando localmente' los están cobrando los herederos de quien puso el tema a su nombre"

Pierangela Humet y Saray Muñoz son las hijas de Joan Baptista Humet y de Tina Muñoz (Las Grecas)
  • 31:20 MIN

La memoria ha sido muy injusta con 'Las Grecas': "Los derechos de 'Te estoy amando localmente' los están cobrando los herederos de quien puso el tema a su nombre"

ENTREVISTA EN 'JULIA EN LA ONDA'

compartir
La memoria ha sido muy injusta con 'Las Grecas': "Los derechos de 'Te estoy amando localmente' los están cobrando los herederos de quien puso el tema a su nombre"

Pierangela Humet y Saray Muñoz son las hijas de Joan Baptista Humet y de Tina Muñoz (Las Grecas), respectivamente. Hablamos de la marcha prematura de sus progenitores y también de su legado musical.

Temas

  • Julia en la Onda

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

OCP - Por fin ROW

Por fin

La Brujula

La brújula

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer