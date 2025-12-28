18:52 MIN
Joaquín Gálvez 'Wineman' explica por qué en España llamamos 'Tinto' al vino: "Es algo moderno"
El experto en vinos nacionales e internacionales explica en 'JELO' en verano el origen de la palabra 'Tinto' para referirse en España a ese tipo de vino específico. Además, le planteamos un pequeño ejercicio léxico y le preguntamos por términos relacionados con el mundo vinícola: 'Gueridón', 'Envero', 'Viñuedo', 'Bolillos' o 'Remontado'.