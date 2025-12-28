ondacero.es
JELO en verano

18:52 MIN

Joaquín Gálvez 'Wineman' explica por qué en España llamamos 'Tinto' al vino: "Es algo moderno"

Joaquín Gálvez 'Wineman' en JELO en Navidad
  • 18:52 MIN

Joaquín Gálvez 'Wineman' explica por qué en España llamamos 'Tinto' al vino: "Es algo moderno"

ENTREVISTA EN JELO EN NAVIDAD

compartir
Joaquín Gálvez 'Wineman' explica por qué en España llamamos 'Tinto' al vino: "Es algo moderno"

El experto en vinos nacionales e internacionales explica en 'JELO' en verano el origen de la palabra 'Tinto' para referirse en España a ese tipo de vino específico. Además, le planteamos un pequeño ejercicio léxico y le preguntamos por términos relacionados con el mundo vinícola: 'Gueridón', 'Envero', 'Viñuedo', 'Bolillos' o 'Remontado'.

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer