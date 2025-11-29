ondacero.es
20:16 MIN

El colegio invisible extra | Fake news: conspiraciones para acabar con el poder

  • 20:16 MIN

CONTENIDO EXTRA

El colegio invisible extra | Fake news: conspiraciones para acabar con el poder

De la mano de nuestro compañero Josep Guijarro analizamos las diferentes conspiraciones, en otro tiempo calificadas de judeo-masónico-comunistas para acabar con determinados gobiernos. Y hoy, con otros nombres y otras apariencias, hay colectivos que pretenden alcanzar los mismos objetivos. Pero, ¿es real? De lo contrario, ¿Qué objetivos se persiguen divulgando estas fake news?

