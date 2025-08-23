Industria y Deporte

¿Sabía usted que muchos de los clubes de fútbol más antiguos de Europa no nacieron en campos de césped, sino entre chimeneas, locomotoras y hornos encendidos? ¿Que detrás de algunos de los escudos más venerados se esconden historias de fábricas, minas y barrios obreros? Hoy, en esta serie dedicada al Patrimonio Industrial, viajamos a un terreno insospechado: el del deporte. Porque la historia del fútbol también es la historia de la industrialización. De cómo la máquina, el capital y la clase trabajadora moldearon no solo ciudades, sino también pasiones colectivas. En este viaje nos acompañan Miguel Venegas, periodista, Gerardo Cueto, profesor universitario, y Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente de Incuna.