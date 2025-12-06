La Fábrica de hilados, trenzados y tejidos de yute de Pilar Casanova (Valencia)
De la mano del Círculo para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural y de la Asociación de Vecinos de San Antonio-Zaidía conocemos la historia de la Fábrica de hilados, trenzados y tejidos de yute de Pilar Casanova, levantada en los años 30 en Valencia, y cuyas naves aún permanecen en la calle Guala, sometidas a fuertes presiones especulativas ligadas a la promoción inmobiliaria. Vamos a conocer también los trabajos de estas dos organizaciones por defender este interesante elemento patrimonial.