PATRIMONIO INDUSTRIAL

La Fábrica de hilados, trenzados y tejidos de yute de Pilar Casanova (Valencia)

De la mano del Círculo para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural y de la Asociación de Vecinos de San Antonio-Zaidía conocemos la historia de la Fábrica de hilados, trenzados y tejidos de yute de Pilar Casanova, levantada en los años 30 en Valencia, y cuyas naves aún permanecen en la calle Guala, sometidas a fuertes presiones especulativas ligadas a la promoción inmobiliaria. Vamos a conocer también los trabajos de estas dos organizaciones por defender este interesante elemento patrimonial.

José Manuel Gabriel

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer