PODCAST | DEPORTES

Pasos atrás 2x08 | Edu García: "Es la persona más deleznable con la que he trabajado nunca"

Edu García me citó en el lugar en el que para él empezó en serio el camino. La Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Con 50 años, tiene una trayectoria que ya firmarían muchos para sí mismos. Desde que empezó nunca le ha faltado el trabajo, ligado casi siempre al fin de semana, y eso en este oficio no es nada usual. ¿Cómo te pones delante del micro a entretener a los oyentes en los días malos? ¿Cómo es llevar más de media vida "sin" los fines de semana? ¿Qué trenes dejó pasar por el camino? Es una charla llena de historias, anécdotas y confesiones, de lo bueno y lo malo. Gracias Edu por haberme dado la oportunidad de compartir contigo tus "Pasos Atrás".