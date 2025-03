PODCAST DEPORTES

Pasos Atrás | 02x07 Vicente del Bosque (Parte II) "¿Cómo te voy a llamar feo si yo soy más feo que tú?" Del Bosque y Luis Aragonés

Segunda parte de la charla con Vicente del Bosque. Según pasaban los minutos, más amena se volvía la conversación. La Copa del Mundo seguía vigilando desde la estantería, y escuchando cómo Del Bosque en esta segunda parte, nos hablaba de su familia, de sus hijos, de cómo fue afrontar llegada de su hijo Álvaro con Síndrome de Down, de todos los compromisos a los que no sabía decir "no", del marquesado, de Luis Aragonés... Fue un auténtico lujo y un placer vivir los "Pasos Aatrás" del seleccionador que nos hizo campeones del mundo por primera vez.