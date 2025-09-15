PODCAST | DEPORTES

2x28 Pádel 20x10: Campeones en Roland Garros y el baile de parejas del circuito masculino

Arturo Coello y Agustín Tapia logran su tercer título en París consecutivo al derrotar a Chingalán en la final. Por su parte, Gemma Triay y Delfina Brea firman un 3/3 en Majors esta temporada. Además, analizamos el tremendo baile de parejas que se ha producido en la parte alta del cuadro masculino y os explicamos el por qué de las separaciones y los motivos de las nuevas uniones.

Onda Cero Podcast