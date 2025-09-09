PODCAST | DEPORTES

2x27 Pádel 20x10: Campeones del P1 de Madrid y previa y pronósticos del Major de París

Leo Augsburger y Martín Di Nenno ponen patas arriba Premier Padel llevándose el P1 de Madrid contra pronóstico, mientras Bea González y Claudia Fernández siguen creciendo a pasos agigantados. Repasamos el accidente de Paula Josemaría y Ari Sánchez, Maxi Arce como revelación y el resto del torneo. Además, os traemos la mejor previa del Major de París junto a nuestros clásicos pronósticos.

