Episodio 7 | 47:15 MIN La puerta del backstage 1x07 | Leonor Watling: Corazón de actriz, alma de jazz

Leonor Walting nos abre la puesta del backstage para presentarnos su nuevo disco con el multifacético artista, Leo Sidran. Nos habla de jazz, pop, escenarios y sensibilidades musicales, pero también de su papel como Isabel de Farnesio o el que realiza para Pero Almodóvar en "Hable con ella". Tratamos de practicar el arte de la conversación, entre anécdotas, curiosidades y muchas risas. Leonor nos abre también un corazón lleno de sentido del humor.