Episodio 3 | 23/01/2026 La Mirada Económica 3x03 | Avanza la investigación de Adamuz

La via estaba rota. Esta es la primera hipótesis de la Comisión que investiga el accidente de Adamuz. La red de Alta Velocidad es la Joya de la Corona. Esta red ferroviaria, la alta velocidad, acaparaba inversión, ha sido la parte del león de las infraestructuras del ferrocarril. Todo el mundo quería una estación del AVE en su ciudad. Se ha visto como un símbolo de modernidad. Ahora todo se cuestiona tras el accidente de Adamuz que costó la vida a 45 personas. Se acrecientan las dudas sobre el funcionamiento y el mantenimiento de la red. El primer informe preliminar de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios apunta a la fractura del carril como principal hipótesis del descarrilamiento. Hablaremos también de la agresividad de Donald Trump y su obsesión por Groenlandia. Al final hay un acuerdo con Europa dentro de la OTAN. Hablamos con Alicia Coronil, economista jefe de Self Bank, ante un nuevo momento el “Sell America”, como algunos fondos de pensiones nórdicos han comenzado a vender bonos estadounidenses, bonos de la deuda pública americana. Una de las herramientas de defensa de Europa .