Episodio 2 | 16/01/2026 La Mirada Económica 3x02 | UE–Mercosur: el acuerdo comercial más ambicioso… y más polémico

17:02 MIN La Mirada Económica 3x02 | UE–Mercosur: el acuerdo comercial más ambicioso… y más polémico ECONOMÍA compartir La Mirada Económica 3x02 | UE–Mercosur: el acuerdo comercial más ambicioso… y más polémico Código copiado









El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ha tardado casi 25 años en cerrarse. Se firma este sábado en Paraguay. En Bruselas dicen que es el principal Tratado comercial de la historia de la UE. Pero también es el más polémico y el que ha levantado más contestación, en especial entre los agricultores y ganaderos que temen la competencia de la agroindustria de Brasil y Argentina. Francia, uno de los pesos pesados de la Unión, se ha colocado en contra, junto con Polinia. Pero a favor están Alemania, Italia, España y prácticamente el resto de los países que apuestan por estrechar lazos comerciales y geopolíticos con Suramérica, al que ven no solo como un gran mercado donde colocar sus productos industriales, sino también como una gran reserva de minerales estratégicos y un importante aliado ante la agresividad de los EEUU de Trump, la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping.