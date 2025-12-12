Episodio 43 | 20:23 MIN La mirada económica 2x43: Balance económico de 2025

El año se acaba, los datos macroeconómicos con el crecimiento del PIB en el 2,9% y la inflación en el 3% no pueden ocultar el encarecimiento de los alimentos y la gran distancia entre las grandes cifras de la economía y la percepción de la sociedad. Esto con un Gobierno enredado en la vorágine de casos de corrupción que horadan su credibilidad y que pone los criterios de “contratación de personal” del Presidente a la hora de nombrar a sus personas de confianza. El Ejecutivo, además, sigue sumando derrotas en sus proyectos más importantes, como el Objetivo de Estabilidad. Los Presupuestos del Estado se convierten en una entelequia y, a la vez, España renuncia a 60.000 millones de euros de créditos blandos comunitarios. Algo insólito. De todo esto hablamos en La Mirada Económica con José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, divulgador y colaborador de Onda Cero.