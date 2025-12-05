Episodio 42 | 18:11 MIN
La mirada económica 2x42: Crisis en el porcino: precios hundidos y exportaciones vetadas
La peste porcina detectada entre los jabalíes en la provincia de Barcelona está golpeando económicamente al sector y eso que no se ha registrado ni un solo caso en las granjas más cercanas al foco. Los precios del cerdo se han hundido un 15% en pocos días. Han retrocedido a niveles de hace tres décadas y se vende el producto por debajo de coste. España es el principal productor europeo de carne de cerdo y el mayor exportador. Vende a 140 países. Veinte de ellos han vetado nuestras exportaciones. Otros, como la UE, Reino Unido, Corea del Sur o China han limitado el bloqueo a la zona afectada. El problema es que más pronto que tarde se extienda la crisis al empleo. Ya hay mataderos que por falta de actividad han tenido que prescindir de trabajadores temporales. Jaume Bernis, responsable de porcino de COAG, nos acerca una radiografía de este sector ganadero que factura cada año unos 25.000 millones de euros y que da trabajo a más de 400.000 personas en nuestro país.