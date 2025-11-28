Episodio 41 | 22:48 MIN La mirada económica 2x41: Ciberfraude

22:48 MIN La mirada económica 2x41: Ciberfraude









Comienza el periodo de mayor actividad comercial del año primero con el Black Friday y después de con la Campaña de Navidad. A la vez, también, es el periodo de mayor riesgo por la ciberdelincuencia. Solo el pasado año el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad tramitó casi 100.000 incidencias. El ciberfraude está al orden del día y las fórmulas que usan los delincuentes se multiplican con la entrada en escena de la Inteligencia Artificial. Hablamos con Juan José Matías director de Seguridad y prevención del Fraude de ASNEF, la Asociación de Establecimientos Financieros. Además, las pensiones se revalorizarán, previsiblemente, un 2,7% el año que viene cuando los costes laborales siguen al alza, han aumentado casi un 30% cuando los salarios reales apenas se han movido en las últimas décadas, según un informe de la Fundación Civismo tal y como nos cuenta en una entrevista su director Albert Guibernau.