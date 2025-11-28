ondacero.es
La mirada económica

Episodio 41 | 22:48 MIN

La mirada económica 2x41: Ciberfraude

La mirada económica, el nuevo podcast de economía de Onda Cero
  • 22:48 MIN

La mirada económica 2x41: Ciberfraude

PODCAST

compartir
La mirada económica 2x41: Ciberfraude

Comienza el periodo de mayor actividad comercial del año primero con el Black Friday y después de con la Campaña de Navidad. A la vez, también, es el periodo de mayor riesgo por la ciberdelincuencia. Solo el pasado año el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad tramitó casi 100.000 incidencias. El ciberfraude está al orden del día y las fórmulas que usan los delincuentes se multiplican con la entrada en escena de la Inteligencia Artificial. Hablamos con Juan José Matías director de Seguridad y prevención del Fraude de ASNEF, la Asociación de Establecimientos Financieros. Además, las pensiones se revalorizarán, previsiblemente, un 2,7% el año que viene cuando los costes laborales siguen al alza, han aumentado casi un 30% cuando los salarios reales apenas se han movido en las últimas décadas, según un informe de la Fundación Civismo tal y como nos cuenta en una entrevista su director Albert Guibernau.

Te puede gustar

Caso

Caso

La provincia 53

La Provincia 53

La dama blanca

La dama blanca

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer