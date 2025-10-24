Episodio 36 24:19 MIN La mirada económica 2x36 | Grietas en el Gobierno y avance imparable de la IA

Sumar zarandea el andamio que sustenta el Gobierno de Pedro Sánchez con ataques a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que califican de no tener ideas para enfrentar la crisis habitacional que golpea al país. Incluso han planteado que se eche a un lado.

Unos ataques desde Sumar que llegan después de las criticas a la ministra de la Seguridad Social por sus primeras propuestas en la subida de las cotizaciones sociales a los autónomos. Grietas en el edificio gubernamental que se unen a las amenazas de Junts que ponen en solfa la estabilidad del Ejecutivo.

En esta edición también nos acercaremos a la IA y como va penetrando en las empresas españolas. Una de cada cinco compañías de 10 o más empleados utiliza ya inteligencia artificial. Algo que eleva la competitividad y ahorra costes pero que también tiene sus riesgos, como la caída la nube digital más grande del planeta la de Amazon Web Services que dejó sin funcionar durante horas sistemas de pagos y tarjetas de crédito.

En este capítulo, hablamos además con la periodista Sandra Golpe sobre cómo abordar la previsión familiar sin tabúes y desde una óptica de responsabilidad. En ese contexto, conocemos también Legado Activo, el seguro de vida de AXA que combina protección, rentabilidad y liquidez, con acompañamiento personalizado en los momentos más delicados. Más información y condiciones en axa.es