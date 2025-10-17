Episodio 35 23:25 MIN La mirada económica 2x35 | Autónomos en pie de guerra y el fracaso de la OPA del BBVA

Los autónomos están otra vez en pie de guerra. El Ministerio de la Seguridad ha presentado una propuesta de incremento de las cotizaciones sociales que ha sido rechazada por las organizaciones de trabajadores por cuenta propia. Ha sido rechazada por prácticamente todos los partidos políticos, por toda la Cámara. Incluso se ha puesto en contra Sumar, los socios de coalición. El PSOE se ha quedado solo en una tabla de incrementos de hasta el 104% de subida de las cotizaciones en tres años. Hablamos con Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Además, esta semana hemos visto como ha fracasado con rotundidad la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Al final, el banco vasco solo ha conseguido convencer a uno de cada 4 accionistas de la entidad catalana. Se confirma la tradición financiera española. Nunca ha salido adelante una OPA hostil en el universo bancario español