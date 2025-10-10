ondacero.es
Mirada economica

Episodio 34 16:01 MIN

La mirada económica 2x34 | La economía del ausente: el coste invisible del absentismo laboral

La mirada económica, el nuevo podcast de economía de Onda Cero
  • 16:01 MIN

La mirada económica 2x34 | La economía del ausente: el coste invisible del absentismo laboral

PODCAST | ECONOMÍA

La mirada económica 2x34 | La economía del ausente: el coste invisible del absentismo laboral

Cada día dejan de ir a su puesto laboral en España, 1,5 millones de trabajadores por diversos motivos, en la inmensa mayoría de los casos por baja médica, según un estudio de la Fundación Civismo. Esto supone un coste para España de 45.000 millones de euros, tanto para las empresas, para la Seguridad Social y para la economía con una reducción de la competitividad. Representa alrededor del 3% del PIB. Hablamos con Albert Gibernau, director de la Fundación Civismo. Esta semana también tenemos como punto destacado el fin de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Ha sido una lucha enconada, de 17 meses, demasiado larga, como apuntaba el Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. El resultado final, el oficial, lo dará a conocer la CNMV el próximo 17 de octubre

