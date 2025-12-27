01H 01 MIN Latitud Cero | Trump, Europa y las guerras que no terminan

En este episodio especial de Latitud Cero, repasamos el primer año de la nueva presidencia de Donald Trump y su impacto en la geopolítica mundial: sus tensas relaciones con Europa y España, su discurso contra el multilateralismo y las consecuencias de sus decisiones en los conflictos de Ucrania y Gaza. Conversamos con analistas, afectados por la guerra y responsables de ONG para entender cómo el nuevo rumbo de Estados Unidos está reconfigurando el escenario internacional. Además, conocemos iniciativas locales de cooperación entre ciudades españolas y ucranianas y analizamos el clima político que marca el cierre del año en Washington.