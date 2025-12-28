ondacero.es
Latitud Cero | 2025 en cinco escenas: del cónclave en Roma al museo de las maravillas de Egipto

¿Qué recordarán los libros de Historia de este 2025 que se despide? En Latitud Cero hacemos una pausa entre titulares para repasar cinco momentos que han marcado el año: la muerte de Francisco y la elección de León XIV como nuevo Papa, la caída del príncipe Andrés en la Casa Real británica, el aniversario de las primeras elecciones libres en Portugal, el alto el fuego con el PKK en Turquía y la inauguración del Gran Museo Egipcio en El Cairo.

Un viaje por los grandes escenarios del mundo con las voces de nuestros corresponsales.

